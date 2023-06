ULTIM’ORA – N’Dicka in viaggio verso l’Italia: la scelta tra Milan e Roma

Alla fine, Evan N’Dicka ha preso una decisione: è atteso nelle prossime ore in Italia per firmare con la sua nuova squadra.

Il centrale francese era a scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte: prima la Roma e poi il Milan, fiutando la possibilità di chiudere un ottimo colpo a a parametro zero, hanno subito avviato i contatti con gli agenti del giocatore, dando vita alla prima asta di questa sessione di calciomercato.

N’Dicka Roma – ANSA – spaziomilan.it

Calciomercato Milan, sfuma N’Dicka: andrà alla Roma

Nulla da fare per i rossoneri, a spuntarla sono stati infine i giallorossi: il Diavolo aveva tentato d’inserirsi nella trattativa fino all’ultimo, ma il difensore classe 1999 ha rispettato la parola data al DS Tiago Pinto, che si era mosso con netto anticipo pur di portarlo alla Roma.

Difatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, N’Dicka è in viaggio proprio in questi minuti, diretto verso la Capitale. Non appena arrivato, svolgerà immediatamente le visite mediche, per poi porre la firma sul suo nuovo contratto: pronto per lui un quinquennale da circa 4 milioni netti a stagione.