Calciomercato Milan, Openda esce allo scoperto: le dichiarazioni sul futuro

Accostato insistentemente al Milan, Lois Openda ha rilasciato importanti dichiarazioni a “L’Equipe”. Attraverso il quotidiano transalpino, il belga ha mandato un chiaro messaggio a tifosi del Lens, ma non solo.

Tra i nomi maggiormente ricorrenti per l’attacco del Milan che verrà appare Lois Openda. L’attaccante si è reso protagonista di una grande stagione, costellata da 21 reti in 38 presenze, che hanno contribuito alla qualificazione del Lens per la prossima Champions League.

Le prestazioni del belga hanno attirato l’attenzione di alcuni top club europei, tra cui il Diavolo. La dirigenza rossonera ha individuato nel classe 2000 il profilo giusto per rifondare l’attacco.

Milan, Openda nel mirino: l’attaccante lancia un indizio per la prossima stagione

Al momento Openda si trova nel ritiro dei Diavoli Rossi per preparare la sfida di qualificazione a Euro2024 con l’Estonia, in programma per martedì. Dopo di che sarà tempo di vacanze, ma nelle settimane successive il 23enne attaccante potrebbe non fare ritorno in Francia.

In merito al passato, ma anche al futuro prossimo, il belga ha concesso alcune dichiarazioni a L’Equipe, esprimendosi come di seguito: