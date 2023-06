Milan al lavoro per cedere gli esuberi: interesse dalla Turchia per due rossoneri

Il Milan deve sfoltire la rosa e liberarsi dei suoi esuberi. In cima alla lista ci sono Rebic e Origi, che potrebbero partire entrambi in direzione Fenerbahce

Il calciomercato sta entrando nel vivo e il Milan, dopo essere stato costretto a dare l’addio a Sandro Tonali, dovrà tentare di rafforzare tutti i reparti della squadra.

Allo stesso tempo però la società rossonera deve pensare anche a gestire i propri esuberi e piazzare quei giocatori che non sono più funzionali al progetto tecnico di Stefano Pioli.

Uno di questi profili è quello di Ante Rebic. Il croato infatti ha totalizzato soltanto tre gol e due assist nell’ultima stagione e dovrebbe lasciare il Milan in questa finestra di mercato.

L’altro candidato è Divok Origi, da tempo sulla lista dei partenti. Sia il belga classe 1995 che l0attaccante croato interessano al Fenerbahce e in caso di offerta il Milan non li tratterrebbe. Lo riporta il Corriere dello Sport, secondo cui la Turchia sarebbe una possibile destinazione concreta per entrambi i calciatori.

Milan, Origi e Rebic verso l’addio: interessano al Fenerbahce

Inoltre i rossoneri starebbero anche puntando Guler, attualmente tesserato dalla società turca. Sarebbe importante quindi anche per il Milan stabilire un rapporto favorevole con il Fenerbahce, sia per alleggerire le proprie casse di due ingaggi piuttosto pesanti che per ammorbidire i turchi nell’ottica della trattativa per Guler.