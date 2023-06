Calciomercato Milan, pronta l’alternativa a Thuram: incontro con gli agenti

Il Milan sta cercando di rinforzare il proprio reparto offensivo durante il calciomercato estivo, concentrandosi sulla ricerca di una punta da affiancare a Olivier Giroud.

Finora, il tecnico Stefano Pioli ha avuto a disposizione solo il francese come opzione principale per il ruolo di attaccante centrale. Tuttavia, il club rossonero sta esplorando diverse possibilità per trovare una valida alternativa.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il primo obiettivo del Milan era Marcus Thuram, ma la dirigenza sta anche valutando altre opzioni. La squadra prevede di incontrare diversi agenti nei prossimi giorni per esaminare nuovi profili e trovare la soluzione migliore.

Milan su Fabio Silva, possibile l’incontro

Tra i nomi che emergono, c’è quello di Fabio Silva, giovane attaccante portoghese del Wolverhampton. Nella scorsa stagione, Silva è stato prestato all’Anderlecht in Belgio e successivamente al PSV Eindhoven in Olanda. Durante questo periodo, ha dimostrato il suo potenziale, accumulando 51 presenze in tutte le competizioni, con 16 gol e 6 assist all’attivo.

I talent scout del Milan hanno seguito da vicino le prestazioni di Silva e potrebbe essere programmato un incontro per discutere ulteriormente questa possibile acquisizione. Tuttavia, spetterà al Wolverhampton decidere se cedere nuovamente il giovane attaccante in prestito per continuare la sua crescita e sviluppo.

Il Milan è consapevole dell’importanza di trovare una punta di qualità per affiancare Giroud e migliorare le opzioni offensive della squadra. La scelta finale dipenderà dalle trattative con i club interessati e dalla volontà del giocatore stesso.