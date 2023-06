Calciomercato Milan, Reijnders sempre più vicino: le cifre

Continua la rivoluzione a centrocampo in casa Milan: chiuso l’acquisto di Loftus-Cheek, i rossoneri potrebbero accogliere a breve anche per Tijjani Reijnders.

Il calciomercato dei rossoneri inizia ad entrare nel vivo: sebbene non sia stata ancora ufficializzata la ricca cessione di Sandro Tonali al Newcastle per circa 80 milioni di euro, Moncada e Furlani si sono subito messi al lavoro per colmare il vuoto lasciato dal n°8, oltre alla lunga assenza di Ismael Bennacer causa infortunio.

È dunque praticamente certo che, quantomeno nella prima metà della prossima stagione, il tecnico Stefano Pioli dovrà fare affidamento su una mediana assolutamente inedita. Il primo interprete sarà senza alcun dubbio Ruben Loftus-Cheek, in arrivo dal Chelsea per una cifra che si aggira sui 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus: l’inglese è già sbarcato a Linate nella serata di ieri e svolgerà in mattinata le visite mediche.

Milan, intesa di massima con Reijnders sull’ingaggio: manca l’accordo con l’AZ

Invece, per quanto riguarda il secondo innesto a centrocampo del Diavolo, vi sono importanti sviluppi nelle trattative per Tijani Reijnders dell’AZ.

Difatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il centrocampista olandese a proposito del suo ingaggio: l’accordo prevede un contratto quinquennale (scadenza al 2028), da circa 1,7 milioni di euro a stagione.

Al momento, per la fumata bianca dell’affare, mancherebbe solamente l’accordo tra le due società. I rossoneri dovranno decidere ora se accontentare la richiesta dell’AZ Alkmaar di circa 18-20 milioni oppure cercare un ulteriore sconto. In tal senso, a dare una mano nelle negoziazioni potrebbe intervenire Billy Beane, consulente di Gerry Cardinale che detiene alcune quote di minoranza del club olandese e vi collabora.