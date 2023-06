Sarà Reijnders il vice Bennacer? Svelata la volontà del calciatore

Non è un segreto che il centrocampista algerino, faro del gioco di Stefano Pioli, resterà fermo ai box a lungo. Scopriamo il nome in cima alla lista di Furlani.

Il centrocampo è il reparto in cui il Milan sta facendo i movimenti più importanti, sia in entrata che in uscita. Se alla cessione di Sandro Tonali è contrapposta l’ufficialità di Ruben Loftus Cheek, lo stesso non si può dire per il sostituto di Ismael Bennacer, che sicuramente non inizierà la stagione con il resto della squadra.

Sono molti i nomi sul taccuino del dirigente Furlani: Kamada e Pulisic sono solo alcuni tra i giocatori di talento che possono portare il peso di guidare la manovra rossonera, innescando i meccanismi offensivi di Rafael Leao e Olivier Giroud.

Secondo il quotidiano torinese Tuttosport, il Milan sarebbe in corsa per il centrocampista olandese Reijnders, classe ’98 dell’Az Alkmaar. Il giocatore è entrato da poco nel giro della nazionale Orange, grazie alla recente Nations League.

I numeri di Reijnders

Su 54 partite stagionali, Reijnders ha messo a segno 7 gol e 12 assist per i compagni, mettendosi in mostra anche in Conference League. Il centrocampista avrebbe dato l’ok al Milan e adesso spetta ai suoi agenti trovare un accordo con la squadra rossonera.

L’AZ valuta il suo gioiellino per una cifra intorno ai 18 milioni di euro, ma il Milan spera di poter trovare un accordo con il club olandese a cifre inferiori. La trattativa è appena alle fase iniziali ma potrebbero esserci i presupposti per vedere di nuovo un centrocampista olandese al Milan.