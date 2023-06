Dalla Spagna, il Milan punta un giocatore del Betis: l’indiscrezione

Milan pronto a fare mercato, dalla Spagna arriva l’indiscrezione dell’interesse del club rossonero per un giocatore del Betis.

Dopo l’addio di Massara e Maldini dalla dirigenza ora il Milan dovrà concentrarsi fermamente sulle proprie mosse da fare in vista dell’inizio della sessione estiva di calciomercato. Quest’anno la data d’inizio del mercato estivo sarà l’1 luglio ma ovviamente in Casa Milan già si hanno le idee chiare su cosa si vorrà fare quest’estate e cosa no.

Stando ad alcune indiscrezioni rilasciate da AS, quotidiano spagnolo, il Milan avrebbe già messo nel proprio mirino un giocatore. Si tratta del centrocampista del Real Betis: Guido Rodriguez, classe’94 e fresco campione del Mondo con l’Argentina.

Milan sulle tracce di Guido Rodriguez del Betis

Guido Rodriguez è in scadenza di contratto nel giugno 2024 e non sembrano esserci spiragli per un eventuale rinnovo con il club spagnolo. Della situazione potrebbe quindi approfittare il Milan.

I rossoneri, però, non sono i soli ad essersi interessati al centrocampista spagnolo, anche i neo Campioni d’Italia avrebbero espresso il proprio apprezzamento e sembrerebbe anche che abbiano chiesto informazioni circa un suo possibile addio. Il Betis non ha fretta e non vuole assolutamente perdere il giocatore a zero, quindi sarebbe intenzionato ad ascoltare le offerte che arriveranno.