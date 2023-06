Calciomercato Milan: un club di Serie A interessato a Maldini

Calciomercato Milan nel vivo, con l’addio di Tonali ormai ad un passo dal Newcastle, è pronta un’altra uscita tra le file dei rossoneri.

Incontro di mercato quest’oggi tra Milan e Salernitana. Stando a quanto riferito da Gianluca di Marzio, il direttore sportivo dei granata, Morgan De Sanctis, ha manifestato ai dirigenti rossoneri il suo interesse per Marco Brescianini, centrocampista in prestito al Cosenza nell’ultima stagione, e Daniel Maldini, tornato dopo l’anno in prestito allo Spezia.

Il centrocampista era in prestito allo spezia, dove ha collezionato 20 presenze tra Campionato e Coppa Italia, riuscendo a segnare 3 gol, che però sono servite a ben poco visto l’utilizzo sempre dalla panchina del centrocampista del Milan. Con lo spezia è retrocesso in serie B dopo lo scontro salvezza contro il Verona.