Milan o Real Madrid? Scelta fatta sul futuro di Brahim Diaz: l’indiscrezione

In queste ore la dirigenza del Milan decide come agire sul calciomercato, intanto arriva un indizio sul futuro dell’attuale dieci rossonero: Brahim Diaz.

Milan o Real Madrid? L’indiscrezione

La notizia arriva da Claudio Raimondi per SportMediaset e, secondo quanto riferito da lui, quella di Brahim Diaz contro il Verona è stata l’ultima apparizione del giocatore con la maglia del Milan.

Brahim Diaz

La decisione del Real Madrid difatti è quella di tenersi il giocatore spagnolo con cittadinanza marocchina. La decisione arriva anche dal fatto che Marco Asensio lascerà presto i blancos per approdare in Francia, al PSG. Dunque Diaz diventerebbe una valida alternativa per la fascia destra della squadra di Ancelotti.

Per quanto riguarda il Milan invece, nel caso il ritorno di Diaz al Real dovesse davvero concretizzarsi, l’obiettivo si sposta su un giocatore italiano. Domenico Berardi è il primo nome sulla lista. Da poter impiegare principalmente come esterno destro il Sassuolo lo valuta 20 milioni di euro e su di lui preme anche la Lazio.