Calciomercato, con i soldi di Tonali si pensa in grande: tentato lo sgarro all’Inter

L’addio di Tonali provoca un effetto domino inaspettato. I circa 70 milioni in arrivo nelle casse rossonere dal Newcastle, verranno subito reinvestiti per rinforzare la rosa. Un’idea clamorosa accende un derby di mercato con l’Inter.

La goccia che fa traboccare il vaso è proprio la cessione di Sandro Tonali in Premier League. Il viaggio a Milano del direttore sportivo degli inglesi, Dan Ashworth, ha avuto l’effetto sperato. I Magpies offrono a Tonali un contratto di sei anni a 8 milioni più bonus e al Milan un assegno importante: difficile dire di no a un’offerta che supera i 70 milioni di euro. Una liquidità inaspettata per certi versi: i rossoneri, infatti, non avevano messo sul mercato il centrocampista, che ora può (e deve) essere reinvestita nel mercato estivo.

Lukaku-Milan, l’idea clamorosa dopo la cessione di Tonali

Logica vuole che per un centrocampista ceduto ne viene acquistato un altro per sostituirlo. La prima idea infatti è stata andare sul nome più caldo al momento nel mercato della nostra Serie A: Davide Frattesi. Decisiva sarà la volontà del giocatore che ha offerte praticamente da tutti i top club italiani.

Nelle ultime ore però, in casa Milan, è nata un’idea clamorosa: Romelu Lukaku. L’attaccante, tra otto giorni, rientrerà al Chelsea dal prestito all’Inter. Difficile resti a Londra. Le trattative per il rinnovo del prestito vanno a rilento e al momento i nerazzurri non hanno trovato la quadra con i londinesi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero meditando all’acquisto a titoto definitivo