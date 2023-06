Calciomercato, Thuram al bivio tra PSG e Milan: gli scenari

Marcus Thuram non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro: il suo contratto con il Borussia Mönchengladbach scadrà il prossimo 30 giugno, ma finora nessuna squadra è riuscita a chiudere il grande colpo a parametro zero.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dunque fatto il punto sulle due principali offerte recapitate in questi giorni all’attaccante francese, ovvero quelle del Paris Saint-Germain e del Milan, le quali aprirebbero scenari di carriera completamente diversi.

Difatti, come spiega la rosea, a livello economico è certamente più importante la proposta dei parigini, disposti ad offrirgli un maxi-contratto, oltre alla possibilità di entrare a far parte di una delle rose qualitativamente superiori del panorama calcistico europeo.

Al Khelaifi Thuram – ANSA – spaziomilan.it

Le proposte di PSG e Milan per convincere Thuram

Dalla sua, seppur mettendo sul piatto cifre inferiori, il Diavolo assicurerebbe a Thuram un ruolo di assoluto protagonista all’interno del progetto. Lo ha ribadito al giocatore lo stesso allenatore Stefano Pioli nelle diverse chiamate intrattenute negli ultimi giorni: l’attesa per il posto nell’undici titolare sarebbe praticamente nulla, salvo l’eventuale rotazione con il veterano Olivier Giroud.

Al momento, entrambi i club attendono una risposta: il fatto che non abbia accettato immediatamente la corte del club francese può lasciar sperare il popolo rossonero. A prescindere da ciò, il Milan non si farà trovare impreparato e, in caso di fumata nera per il figlio di Lilian, ha pronte due piste alternative: Gianluca Scamacca del West Ham e Mehdi Taremi del Porto.