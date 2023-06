Calhanoglu in finale di Champions, arriva la maglia sfottò: l’iniziativa di un tifoso del Milan (FOTO)

I tifosi rossoneri non hanno ancora perdonato il centrocampista turco per il passaggio nell’altra sponda di Milano. In seguito alla sconfitta dell’Inter in finale di Champions dunque, arriva lo sfottò da parte del pubblico milanista.

Fatica e faticherà ancora a rimarginarsi la ferita creata da Hakan Calhanoglu nei cuori di tutti i tifosi rossoneri. Colui che è stato un beniamino per tutti i supporter del Milan fino all’estate 2021, ha infatti tradito i colori del “diavolo“, schierandosi d’improvviso dal lato del “biscione“. L’arrivo di Calhanoglu in casa Inter ha difatti scatenato un putiferio all’interno del tifo rossonero, fungendo da vera e propria miccia verso una nuova esplosione della storica rivalità.

Cori, insulti e sfottò hanno infatti caratterizzato i derby di Milano vissuti in maglia nerazzurra dal turco, presosi più di qualche rivincita nei confronti dei suoi ex tifosi. Il rigore trasformato, con tanto di esultanza provocatoria, la scorsa stagione con annessi trionfi in Supercoppa ed in semifinale di Champions avevano infatti regalato al numero venti dell’Inter la possibilità di rispondere a tali sfide. Con la sconfitta in finale di Champions per mano del City però, i tifosi del Milan hanno dunque aperto un nuovo capitolo della faida, sfoggiando uno sfottò tanto originale quanto efficace e divertente.

Finale di Champions, spunta la maglia sfottò per Calhanoglu

L’incredibile cavalcata dell’Inter in Champions League si è interrotta sul muro Manchester City, con la rete decisiva di Rodri a spezzare i sogni nerazzurri. La squadra di Inzaghi, dopo aver eliminato il Barcellona ai gironi e proprio il Milan in semifinale, ha infatti alzato bandiera bianca contro gli inglesi. Il tutto, per la gioia dei cugini milanisti. Oltre alle classiche prese in giro data la sconfitta infatti, all’interno della cerchia del tifo rossonero ha ben presto fatto il giro un particolare frame proveniente dal match di Istanbul. Esso risale alla rete del vantaggio inglese, e ritrae uno sconsolato Calhanoglu osservare la palla calciata da Rodri finire infondo al sacco. Un assist troppo ghiotto e servito sul piatto d’argento, questo, per non essere sfruttato ai fini di un buono e sano sfottò.

Un tifoso del diavolo ha infatti ben pensato di stilizzare quel frame e di utilizzarlo come grafica di una particolare maglietta. Il tutto è stato quindi documentato sui social dallo stesso ragazzo, che ha pubblicato una foto del progetto finito scatenando l’ilarità dei propri compagni di tifo. Una presa in giro originale e che, nel suo piccolo, fa anche bene al calcio, allontanando per un attimo da esso tutte le offese personali e gli atti d’odio inerenti alla vicenda Calhanoglu.