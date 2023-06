Cessione inevitabile: il Milan incassa 5 milioni

Per la sua cessione è ormai questione solo di tempo. Il Milan è pronto a incassare 5 milioni per un suo esubero: l’offerta arriva dalla Premier League.

I riflettori in casa Milan sono senza dubbio puntati sul mercato in entrata: il nome più caldo in queste ore porta a Daichi Kamada, con il club rossonero che è chiamato a concretizzare un pressing che va avanti ormai da settimane. Il giapponese arriverebbe a parametro zero, condizione che ha portato in rossonero un altro rinforzo come Marco Sportiello.

Ma appare evidente che per dare un’accelerata decisiva alle operazioni in entrata, serve che il Milan effettui delle uscite. Diversi sono gli esuberi, a tal proposito, che potrebbero aiutare le casse societarie a sostenere eventuali acquisti. Il club rossonero ha in programma diversi ruoli da rinforzare, per mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli una vasta scelta anche per quanto concerne le cosiddette seconde linee.

Per questo motivo, spunta un profilo tra quelli ritenuti sacrificabili che presto potrebbe portare in dote una cifra che, unita ad altre eventuali cessioni, la società può reinvestire per rinforzare il proprio organico.

Destino segnato per Ballo-Touré: sirene dalla Premier

Stiamo parlando in questo caso di Fodé Ballo-Touré: il difensore franco-senegalese è uno dei profili ritenuti sacrificabili per lasciare spazio ad altri colpi per il reparto difensivo.

Su di lui, all’inizio della sua avventura al Milan, si nutrivano grandi speranze, ma il suo impatto non è stato devastante. In quelle volte in cui il difensore ex Monaco è stato chiamato in causa, non ha mai pienamente convinto: fattore che spinge la società rossonera a valutare offerte.

Nelle ultime ore si parlava di possibili interessamenti proprio dalla Ligue 1, ma l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre altri scenari in prospettiva. Stando a quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola, il calciatore avrebbe degli apprezzamenti anche dalla Premier League. In ogni caso, il Milan ha già fatto la sua valutazione: serviranno 5 milioni di euro per lasciarlo partire dalla Serie A e assicurarsi il cartellino di Ballo-Touré.

Al suo posto – quindi, nella casella di vice Theo Hernandez – il Milan monitorerà dunque alternative che possano essere ritenute all’altezza della situazione. La profondità della rosa è stato un handicap di non poco conto per questa stagione: un errore, insomma, che la dirigenza intende non ripetere in vista del campionato prossimo se si intende migliorare il rendimento in campionato e tornare, magari, a lottare anche per il vertice della classifica.