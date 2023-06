Champions League, Kaka malinconico: “Sarebbe stato bello vedere il Milan a Istanbul”, poi il messaggio sull’Inter

Mancano poco meno di 24 ore al fischio d’inizio della partita Manchester City-Inter, match valido per la finale di Champions League 2022-2023. I nerazzurri arrivano alla partita dopo la doppia vittoria in semifinale proprio contro il Milan di Stefano Pioli.

Tanti i personaggi sportivi che stanno commentando in vista della finale, schierandosi a favore sia della squadra inglese sia della squadra italiana. L’Inter proverà in tutti i modi a portare a casa il trofeo europeo, dopo le due sconfitte di Roma e Fiorentina rispettivamente in Europa e Conference.

Champions League, le parole dell’ex rossonero Kaká

Alla vigilia del match, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Ricardo Kaká, ex attaccante rossonero: l’ex numero 22 era presente nella finale di Istanbul giocata e poi persa dal Milan a Istanbul contro il Liverpool.

Kaka Milan

Durante l’intervista, Kaká non ha dimenticato la passione verso il rossonero, ma ha anche lanciato un bel messaggio alla squadra nerazzurra: