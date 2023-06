Il Milan fa sul serio per Chukwueze: novità in arrivo

Il Milan si mette a lavoro per trovare nuovi innesti per la prossima stagione. Con la partenza di Brahim Diaz, il reparto offensivo ha bisogno di un attaccante di un certo spessore. In cima alla lista dei candidati c’è l’esterno offensivo del Villareal.

Chukwueze sul mirino: possibile incontro con gli agenti

L’obiettivo di mercato del Milan sulla fascia destra è Samuel Chukwueze. Il giocatore ha ancora un anno di contratto con il club spagnolo, per questo non impossibile una sua partenza pur di non perderlo a zero successivamente. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, potrebbe esserci nei prossimi giorni un incontro tra la società rossonera e gli agenti del giocatore.

L’unico ostacolo attualmente sembra essere la richiesta economica del sottomarino giallo. La società sembra intenzionata a chiedere oltre 30 milioni di euro, cifra importante per il club meneghino.