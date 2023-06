Infortunio Bennacer, il ct dell’Algeria spaventa i tifosi: le parole

Djamel Belmadi, attuale CT dell’Algeria, ha commentato in conferenza stampa l’infortunio di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, che si è infortunato nella sfida di andata della semifinale di Champions League, giocata contro i cugini dell’Inter e persa per ben 2-0.

Le parole di Djamel Belmadi

«Non possiamo speculare sull’infortunio di Bennacer. La stampa non lo sa e il suo club non ha comunicato con precisione. Sai cos’è il segreto medico? 4 mesi, 6 mesi, 7 mesi di indisponibilità, non possiamo saperlo con esattezza. È un infortunio molto raro alla sua età e complesso. Ovviamente mi piacerebbe avere Bennacer per la prossima CAN. Tuttavia, non posso fermarmi a questo se è assente. Lavoreremo riempiendo la sua posizione, cercando di vedere altre cose».

Il CT algerino si è dimostrato molto cauto sull’infortunio di uno dei pupilli della sua Nazionale. Dunque, per questa tipologia d’infortunio non c’è un tempo di guarigione prestabilito e solamente il tempo ci potrà indicare quando Bennacer potrà tornare a vestire la maglia del Milan e quella della sua Nazionale.