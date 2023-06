La Curva Sud manda un messaggio al Milan: lo striscione parla chiaro (FOTO)

È iniziata da pochi minuti la sfida tra Milan e Verona, valevole per la 38esima ed ultima giornata di Serie A. Il clima è particolare per diversi motivi: il Milan ha già raggiunto la Champions League, di conseguenza gli sguardi sono puntati su Ibrahimovic.

Milan-Verona, lo striscione della Sud

L’addio di Ibrahimovic è sicuramente un colpo per i tifosi del Diavolo, che perderanno uno dei propri idoli e condottieri. Infatti lo svedese non vestirà i colori rossoneri nella prossima stagione, dopo che il Milan ha deciso di non proporre il rinnovo ad Ibrahimovc.

Ed è proprio in questo clima che la Curva Sud ha deciso di esporre uno striscione molto eloquente, rivolto alla società. Lo striscione chiede ai vertici del Milan di tornare ad investire sul mercato per riportare il Milan ai vertici europei.

FOTO: Curva Sud

C’è poco da dire sul messaggio: “Un altro anno è passato, è ora di mercato! Società, vogliamo il salto di qualità”. L’idea dei tifosi rossoneri è chiara: il Milan è arrivato ad un punto in cui non può più accontentarsi di giovani promesse. I tifosi del Diavolo vogliono di più.