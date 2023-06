De Ketelaere stecca anche all’Europeo Under 21: futuro sempre più incerto

La stagione di Charles De Ketelaere al Milan è stata a dir poco complicata, l’europeo under 21 avrebbe dovuto dare una nuova “linfa vitale” al giovane talento, ma non è stato così e ora il futuro è sempre più incerto.

La punta di diamante dell’ultima sessione estiva di calciomercato per il Milan sarebbe dovuto essere Charles De Ketetlaere che però non ha portato i frutti sperati.

La stagione del giovane centrocampista belga è stata a dir poco complicata con il talento classe 2001 che non è riuscito ad incidere sulle dinamiche dell’annata rossonera mettendo a bilancio solamente 1 assist e nessun gol a fronte della spesa molto alta di 35 milioni e soprattutto a seguito della lunga trattativa per portarlo in rossonero.

De Ketelaere il futuro è sempre più incerto, la situazione

In questi giorni si stanno tenendo tra Georgia e Romania gli europei under 21 e Charles sarebbe dovuto essere tra i protagonisti con il suo Belgio ma la realtà dei fatti è stata ben diversa con il Belgio che è stato eliminato ai gironi.

La sua stella inoltre non ha brillato ed ora il suo futuro è sempre più in bilico; stando a quanto riportato da Calciomercato.com ora il Milan starebbe tentando di cederlo ma le offerte sotto i 25 milioni non verranno prese in considerazione e anche la via del prestito non sembra essere percorribile, tuttavia però il Milan starebbe pensando a tenerlo con sé.

Andrea Mariotti