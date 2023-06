Addio Maldini, attacco durissimo dell’ex rossonero “Storia calpestata”

Ariedo Braida, ex storico dirigente del Milan, ha rilasciato un’intervista al QS ed ha espresso una sua opinione anche sulla vicenda riguardante il licenziamento di Paolo Maldini, che ovviamente conosce molto bene visto il trascorso al Milan di entrambi.

Le parole di Braida

“I sentimenti non si possono comprare né vendere. Nei giorni scorsi ho sentito Paolo Maldini per esprimergli il mio affetto e la vicinanza. Da tifoso milanista dico che i Maldini rappresentano la storia, storia che è fondamentale nella vita di un uomo e che per me è stata calpestata”.

Dunque, Ariedo Braida è fortemente contrario alla decisione presa dal patron rossonero, Gerry Cardinale, di cacciare via Paolo Maldini.

Paolo costituisce la storia del Milan per tutto quello che ha dato sia da calciatore, che da dirigente.

Nel complesso in questi due anni Maldini ha fatto molto bene al Milan, vincendo il campionato di Serie A, la stagione scorsa.

Mentre quest’anno ha raggiunto le semifinali di Champions League quest’anno, persa però contro i cugini dell’Inter.