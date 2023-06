Maldini assente al funerale di Berlusconi, Sacchi giustifica: “C’entra il Milan”

Dopo il funerale di Silvio Berlusconi, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha emesso una dichiarazione alla Gazzetta dello Sport.

Arrigo Sacchi ha parlato del suo passato al Milan con Berlusconi e dell’assenza di Paolo Maldini ai funerali dell’ex presidente rossonero.

Le dichiarazioni di Sacchi

“Berlusconi è stato un grande presidente e un grande uomo. Quando mi hanno preso, ho detto a lui e ai suoi: ‘O siete dei geni o siete dei pazzi’. Erano dei geni. Quando mi sono dimesso, ha continuato a pagarmi fino all’inizio del mio contratto con la Nazionale, senza che io lo chiedessi. L’assenza di Maldini? Per me Paolo è giustificato, non credo meritasse quello che gli hanno fatto la scorsa settimana”.

Dopo il funerale, Sacchi, Galliani e Max Allegri sono stati avvistati salire insieme su un mini van, probabilmente per andare a bere qualcosa in onore dei vecchi tempi trascorsi insieme al Milan. A proporre questo piccolo momento è stato Galliani, figura vicinissima a Berlusconi sin dagli esordi al Milan.