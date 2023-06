È a Milano! Derby di mercato per il difensore

L’obiettivo del Milan, che piace anche molto all’Inter, è sbarcato in queste ore in città: in arrivo novità sul futuro? Intanto, si infiamma il derby di mercato!

Reparto che può subire diverse variazioni in questa sessione estiva di calciomercato per il Milan è la difesa, costituita da elementi più che validi e da alternative che in alcune occasioni hanno deluso. L’obiettivo della società rossonera è quello di completare il pacchetto dei difensori con seconde scelte all’altezza, per ovviare così nel miglior modo possibile a eventuali assenze pesanti tra i titolari.

Insomma, la volontà dei dirigenti rossoneri è quella di dare un’ampia scelta a Stefano Pioli tra le seconde linee, con profili interessanti in prospettiva ma magari pronti anche per l’immediato. Ed ecco che le strade del calciomercato intrecciano i destini e le strategie di Milan e Inter: c’è un calciatore che piace a entrambe le compagini e che è pronto a infiammare il duello di mercato tra le due squadre di Milano.

Il nome in ballo è ritenuto tra i giù interessanti della Premier League, nei radar delle due squadre già da tempo ma che ora possono decidere di affondare il colpo. Il duello a distanza tra i rossoneri e i nerazzurri è soltanto agli inizi e non sono esclusi affatto colpi di scena.

Chalobah è in città: novità in vista?

Si tratta di Trevoh Chalobah, difensore di proprietà del Chelsea e ritenuto uno dei nomi più interessanti da seguire per il futuro del calcio europeo.

Lo sanno bene sia il Milan che l’Inter, che mai hanno distolto lo sguardo dal giocatore classe 1999. Nato in Sierra Leone, ma naturalizzato inglese, Chalobah è un nome che è stato molto vicino all’Inter, che poi ha deciso di virare su altre priorità. Uno scenario che ha rimesso in gioco il Milan, che qualche colpo in difesa di un certo livello lo cerca e che è pronto a inserirsi tra Inter e Chelsea.

I nerazzurri e i londinesi sicuramente ne hanno riparlato nel summit andato in scena nella capitale inglese, con il viaggio di Piero Ausilio che è servito soprattutto per approfondire i discorsi relativi a Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly. Per adesso, però, non risultano movimenti tra le parti e questa fase di stallo potrebbe rilanciare il Milan, che mai si è rassegnato all’idea di potersi accaparrare il calciatore che potrebbe decidere di cambiare aria.

Intanto, le foto pubblicate dallo stesso Trevoh su Instagram fanno sognare i tifosi dell’una e dell’altra squadra: il giocatore è in queste ore a Milano, ufficialmente per vacanza e per la Fashion Week, con il calciomercato che è sempre vigile sullo sfondo. Possibile, dunque, che ci siano novità in arrivo anche sul futuro: che il Milan e l’Inter strizzino l’occhio non è affatto un mistero.