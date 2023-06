Dopo Thuram, il Milan rischia un’altra beffa: un club di Serie A gioca d’anticipo

Dopo la beffa rifilata dall’Inter per l’affare Marcus Thuram, il Milan rischia di rimanere a bocca asciutta anche per quanto riguarda la trattativa per arrivare a Frattesi

Il calciomercato del Milan finora sta regalando soltanto delusioni al popolo rossonero. La partenza di Sandro Tonali alla volta dell’Inghilterra fa ancora soffrire i tifosi.

Un’altra beffa per i tifosi del Milan è stato lo sfumare dell’affare Marcus Thuram, scippato dai cugini dell’Inter quando era ormai vicinissimo a vestire la maglia rossonera.

La stessa storia rischia di ripetersi con l’affare Frattesi, ormai diventato una vera e propria telenovela che ha monopolizzato l’attenzione degli addetti ai lavori nelle ultime settimane.

Il classe ’99 attualmente al Sassuolo è seguito da entrambe le compagini milanesi ma sembra che anche questa volta l’Inter avrà la meglio.

Calciomercato Milan, Frattesi può sfumare già dalla prossima settimana

Sebbene Frattesi sia stato più volte accostato al Milan in passato, pare che la firma con l’Inter sia ormai ad un passo. Stando a quanto dichiarato da Sportitalia infatti, il giocatore dovrebbe concludere il suo trasferimento all’Inter già la prossima settimana.

Pare che mercoledì sarà la giornata decisiva di Frattesi in nerazzurro, ora non ci resta che attendere la prossima settimana per capire se il Milan avrà ancora qualche possibilità di inserirsi nell’affare.