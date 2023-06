Futuro Brahim Diaz, novità da Sky: “Succederà nei prossimi giorni”

Il prossimo weekend diremo definitivamente addio alla stagione sportiva 2022-2023: il Milan, nella 38° giornata di Serie A, affronterà a San Siro in una sfida delicata l’Hellas Verona, in cerca di punti salvezza.

I rossoneri, con l’ultima vittoria in Campionato sulla Juventus, sono definitivamente qualificati alla prossima Champions League. Dopo l’uscita in semifinale contro i cugini nerazzurri, il Milan si è assicurato un posto nella prossima edizione nella Coppa dalle grandi orecchie.

Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz: cosa succederà?

Negli ultimi giorni, da Milanello trapelano numerose voci sul futuro di Brahim Diaz, pedina importante nelle ultime due stagioni con la maglia rossonera: lo spagnolo, in prestito dal Real Madrid, piace molto alla società rossonera, che sarebbe intenzionata a trattenerlo.

Brahim Diaz Calciomercato

Attualmente, la sua permanenza a Milano è in forte dubbio: per il riscatto, si parte da una base di almeno 20 milioni e la società rossonera dovrà fare le sue valutazioni. Valutazioni in corso anche per il Real Madrid, che con la partenza di Asensio dovrà cercare un sostituto nella rosa.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, dopo la partita con l’Hellas Verona, si aprirà un dialogo tra le due società, quella rossonera e quella dei blancos, per definire il futuro di Brahim Diaz: l’attaccante non si è mai espresso sul suo futuro, ma chissà che nelle ultime ore non possa farlo, in vista della prossima stagione.