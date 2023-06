Futuro Gundogan, altro che Milan: accordo vicino con un altro club!

Se fino a qualche ora fa i rumors su Gundogan verso il Milan si facevano insistenti, ora c’è già da rimuovere tutto. Proprio cosi, il colpo sognato dai tifosi rossoneri sembra stia cambiando rotta sulla cartina geografica, almeno secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira.

Notizia di qualche minuto fa a rovinare i sogni ambiziosi rossoneri è quella del possibile accordo di Gundogan con i catalani del Barcellona. La squadra di Xavi fresca vincitrice della Liga ha virato forte sul centrocampista tedesco in scadenza e sembra intenzionata a cogliere l’opportunità creata dal mercato.

İlkay Gundogan is getting closer to Barca as a free agent. Ready 3-years contract. Despite the last rumors there are no talks with Ac Milan.