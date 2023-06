Futuro Ibra, cambia tutto? Le dichiarazioni dello svedese

La Serie A sta ormai per terminare e questa stagione è stata a dir poco complicata per il Milan di Stefano Pioli che non è riuscito a confermarsi, ma che nonostante tutto è riuscito a raggiungere l’obiettivo di arrivare in Champions grazie anche alla penalizzazione della Juventus.

Domenica sera il Milan ospiterà l’Hellas Verona nell’ultima partita di campionato, e molti pensano che questa sarà l’ultima partita in rossonero per Zlatan Ibrahimovic, ma le parole dello svedese alla Gazzetta dello Sport fanno pensare che forse il numero 11 possa fare ancora un’altra stagione.

Ibrahimovic Milan Ritiro

Futuro Ibra, le parole dello svedese alla Gazzetta dello Sport

Queste le sue dichiarazioni:

“Cosa succede nel club non lo so. Io so che sto bene al Milan, Milano è casa mia. Del mio contratto non so nulla, l’anno scorso ho detto a Paolo: fai te. E mi è arrivato un foglio da firmare. Non so cosa c’è dentro, forse c’è un altro anno. A me basta sapere di essere un giocatore del Milan e allora so cosa devo fare. Il resto non mi importa. M’importa solo di tornare in campo, altrimenti la gioia diminuisce. È come se uno va al lavoro e non ha un ufficio. Sono due anni che non ho ufficio. Ho ancora voglia, ma serve equilibrio”.

L’ha richiamata Galliani? Mi chiama tutti i giorni da tre anni e mi dice sempre che Monza è bella, che c’è una bella natura, che sul tavolo c’è già il contratto. Ma non siamo là: io sono un giocatore del Milan e sono orgoglioso di esserlo. A una certa età non c’è più l’ego, non hai bisogno di dimostrare. È come Laureus, lo fai per dare, non per ricevere. Sono qua per aiutare il Milan, non come adesso. Voglio essere in campo, lì posso aiutare molto di più”.

Andrea Mariotti