Addio al Milan, chance in Arabia per Ibrahimovic? Il piano per la prossima stagione

Stasera saluterà il Milan, ma Zlatan Ibrahimovic non ha intenzione di fermarsi: già fissato l’obiettivo per la prossima stagione.

Dopo la sfida all’Hellas Verona, le strade del Diavolo e del fuoriclasse svedese si separeranno ancora una volta: quest’ultimo non avrebbe voluto interrompere il proprio percorso in rossonero, ma la dirigenza gli ha confermato di non poter fare affidamento su di lui a causa della forte precarietà fisica mostrata soprattutto in questa stagione.

Futuro Ibrahimovic Monza

Futuro Ibra, Monza in pole: meno attraenti le piste estere

Preso atto della decisione del Milan, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ibracadabra non ha comunque alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e sceglierà nei prossimi mesi la propria destinazione futura.

Come ribadito negli ultimi giorni, il Monza è in forte pressing su di lui. Sullo sfondo, rimangono aperte le piste che lo porterebbero negli Emirati, in Arabia oppure verso un ritorno in MLS, dove ha già giocato nel 2018/2019 tra le file dei L.A. Galaxy.

Al momento, però, risulta nettamente in vantaggio il club brianzolo. Stando alle indiscrezioni della rosea, Zlatan vorrebbe infatti puntare ad una convocazione agli Europei del 2024 in Germania.

A tal proposito, il progetto della squadra di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sembra essere la soluzione più logica: lì potrebbe ricoprire ancora una volta il ruolo di leader per i tanti giovani allenati da Raffaele Palladino. Inoltre, ormai da un po’ di tempo, la famiglia del bomber svedese si è trasferita a Milano, così come parte delle sue attività imprenditoriali.