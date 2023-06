Tielemans verso il Milan? La Roma tenta il tutto per tutto: c’entra Mourinho!

Un buon giocatore a parametro zero e tante contendenti, questa la situazione di Youri Tielemans ad oggi.

Ormai lontano dal Leicester, che lascerà a parametro zero, Tielemans è diventato rapidamente un obiettivo per tantissime squadre, italiane e non. Il belga classe 1997, dal 2019 al Leicester, ora lascerà il club inglese dopo 151 presenze e molte squadre iniziano a farsi avanti, soprattutto in Serie A.

Tielemans verso la Serie A?

Youri Tielemans è un chiaro obiettivo per il Milan nelle ultime ore, ma adesso anche oltre ai vari club inglesi come Manchester United e Arsenal, piace molto pure alla Roma.

Youri Tielemans

Difatti secondo il Corriere dello Sport è stato lo stesso allenatore della Roma, Josè Mourinho, a farsi avanti per convincere il belga ad approdare a Roma. Si parla di una telefonata effettuata dallo Special One per convincere Tielemans a vestire la maglia giallorossa.

Ora il centrocampista belga, qualora fosse la Serie A il suo obiettivo, si ritroverebbe a scegliere il Milan e la Champions League oppure la Roma e lo Special One ma con l’Europa League.