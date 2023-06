Futuro Gabbia, il Milan ha deciso: trovato l’accordo

La cessione di Sandro Tonali non sarà la sola in casa Milan. Oltre all’ex Brescia anche un altro azzurro sembrerebbe pronto a lasciare i Rossoneri.

Tra i partenti ci sarà, con ogni probabilità, anche Matteo Gabbia. Il centrale di difesa ha trovato pochissimo spazio nell’ultima stagione e proprio per questo motivo è stato deciso di comune accordo con il club di percorrere due strade separate, ma non in via definitiva.

Gabbia-Milan, si preferisce il prestito

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’idea del Milan non è quella di cedere il classe ’99 a titolo definitivo. Più gradita è l’opzione prestito, che permetterebbe a Gabbia di maturare ulteriormente e di collezionare molte più presenze rispetto alle sole 12 (appena 6 da titolare) dell’anno scorso. Al momento in pole sembra esserci la Salernitana.

Attenzione però al tema liste UEFA. Come è ormai risaputo il regolamento prevede che siano presenti 4 giocatori del vivaio e 4 provenienti da altri club italiani. Le cessioni di Tonali e Gabbia (quest’ultimo scuola Milan) costringono i Rossoneri a guardare soprattutto in Italia per rinforzarsi.