Gianni Rivera al Milan? L’annuncio è clamoroso

L’ex stella del Milan Gianni Rivera pronto a tornare nel mondo del calcio. E a domanda su un suo ritorno ai rossoneri risponde così.

Il nome di Gianni Rivera è indissolubilmente legato al Milan e in generale al calcio italiano. Da quando nel 1960 arrivò giovanissimo dall’Alessandria, a livello di club, ha visto solo rossonero. Prima come calciatore con più di 500 presenze all’attivo a 122 gol e poi, per un breve periodo, anche come dirigente. Dopo l’acquisto del Milan da parte di Berlusconi, Rivera ha però lasciato il mondo rossonero e in parte anche il mondo del calcio.

Dalla metà degli anni ’80, per lungo tempo, Rivera si è infatti dedicato alla politica, dove è stato più volte Deputato e anche Sottosegretario, prima di tornate negli anni 2000 nel mondo del calcio, collaborando principalmente con la FIGC. Adesso, alla soglia degli 80 anni Rivera vuole provare una nuova avventura nelle insolite vesti di proprietario-allenatore. Nel mirino dell’ex Milan ci sarebbe una società di Serie B con grandi ambizioni di risalita in massima serie: il Bari.

Il club pugliese in questa stagione ha sfiorato al promozione in Serie A, persa letteralmente all’ultimo respiro nel play-off contro il Cagliari di Ranieri. La situazione societaria del Bari è in divenire. La proprietà fa capo alla famiglia De Laurentiis che però possiede anche il Napoli. Con la nuova regola sulle multiproprietà, indipendentemente dal campionato a cui partecipano, due società non possono fare capo alla stessa persona o comunque a persone strettamente collegate tra loro. Ecco quindi che si rende necessario per i De Laurentiis operare al più presto una scelta: o Napoli o Bari. E qualora la scelta, come probabile, sia tenere i partenopei e sacrificare i Galletti, Rivera sarebbe prontissimo a fare la sua mossa.

Rivera, tra l’ipotesi Bari e il sogno Milan

A rivelare l’esistenza di questa ipotesi è lo stesso Rivera che dalle colonne del Corriere della Sera fa sapere come assieme ad un gruppo di amici sarebbe pronto a prendere le redini della squadra pugliese. Rivera però non vorrebbe limitarsi a svolgere il ruolo di proprietario del club, ma starebbe pensando addirittura ad un’ipotesi ancora più clamorosa: fare l’allenatore.

Rivera infatti sarebbe pronto a prendere in mano fischietto e lavagnetta per portare personalmente i Galletti in massima serie. Ipotesi certamente suggestiva che però porta inevitabilmente ad una domanda. Se Rivera è pronto a tornare nel mondo del calcio, sarebbe pronto a tornare anche la Milan? Anche qui è lo stesso ex calciatore a chiarire ogni dubbio: “Mai dire mai“.