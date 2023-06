Giocherà con Cristiano Ronaldo: era il sogno dei tifosi del Milan

È stato a lungo inseguito dal Milan, ma ora è nel mirino dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo: grande delusione tra i tifosi che sognavano il super colpo.

Il campionato arabo è sempre più in voga: Cristiano Ronaldo, N’Golo Kanté e Karim Benzema sono tra le stelle più lucenti che in questi ultimi mesi sono sbarcati nella Saudi Professional League, a suon di contratti milionari che fanno letteralmente venire i brividi.

Un fattore che può condizionare e non poco le dinamiche di mercato dei vari club, che vedono sfumare colpi magari sognati a lungo per offerte economiche effettivamente impareggiabili. Questo è anche il caso del Milan: proprio l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha deciso di fare sul serio e accelerare per un colpo a dir poco sensazionale, strappandolo difatti alla dirigenza rossonera che ora dovrà guardare altrove per cercare un profilo altrettanto valido in alternativa.

Milan, sogno svanito: anche lui in Arabia

Parliamo di Hakim Ziyech, fantasioso trequartista di proprietà del Chelsea su cui si sono poggiati gli occhi dell’Al Nassr, pronto ad allestire una vera e propria squadra di stelle.

Ormai la notizia rimbalza tra l’Inghilterra e l’Arabia, passando per la Francia: il club è pronto ad assicurare una maxi offerta d’ingaggio all’ex Ajax, che ha rischiato di lasciare il Chelsea già nelle passate stagioni. Il marocchino non era un titolare fisso, nonostante i numerosi cambi di panchina che si sono avvicendati in queste ultime stagioni nel club londinese. Il Milan è stato il club che più seriamente ci ha provato per lui nel corso delle ultime finestre di calciomercato, ma l’accordo con i Blues non è mai stato trovato sulla formula del trasferimento e sul valore del cartellino.

Al momento, non risultato chiusure a stretto giro tra Ziyech e l’Al Nassr, ma chiaramente il calciatore è tentato dall’accettare una proposta più che importante in termini di ingaggio.

Nel caos in cui il giocatore dovesse dire addio alla Premier League, sfumerebbe definitivamente il passaggio al club rossonero, che da tempo sono sulle sue tracce per rinforzare la trequarti. Con l’addio di Brahim Diaz, che fa ritorno alla base al Real Madrid dopo il prestito in rossonero, era tornato nuovamente d’attualità il suo nome. Ma quest’interesse rischia di far saltare il banco, con tutta la delusione dei tifosi che speravano in lui e che sognavano una fumata bianca che non è mai arrivata.

Sembra proprio che non ci sia nulla da fare per il Milan, così come per il Paris Saint-Germain e la Roma che hanno pensato concretamente a lui come opportunità di mercato nello scorso gennaio.