Giorgia Palmas in piscina è uno spettacolo: bagno bollente e lato A esplosivo (FOTO)

La modella e showgirl Giorgia Palmas si mostra più in forma che mai sui social e fa impazzire tutti con le foto in piscina.

Originaria di Cagliari, la conduttrice di “Isola Party” è diventata famosa come conduttrice ma anche per il suo passato da velina e modella.

È partita dal programma di Maurizio Costanzo come microfonina di “Buona domenica” su Canale 5 ma è diventata famosa nel 2003 come velina a “Striscia la notizia” ballando insieme a Elena Barolo. Un eredità lasciata dall’altrettanto bellissima Elisabetta Canalis. Giorgia, però, in passato non si è limitata alla televisione: nel 2005/2006 da una parte ha approfondito la recitazione e prendendo parte alla sitcom “Carabinieri”, dall’altra ha coltivato il percorso da modella sfoggiando nel calendario sexy della rivista periodica Max e diventando a tutti gli effetti un’icona sexy.

Dalla televisione Palmas è passata, poi, al teatro. Con Ale e Franz ha preso parte a “Buona la prima!” uno spettacolo improvvisato e mandato in onda sui canali Mediaset. Nel 2011 la showgirl cambia emittente e partecipa al reality su Rai2 “L’isola dei Famosi”, una parentesi per poi tornare sul grande schermo con il cinepanettone “Vacanze di Natale a Cortina”.

La svolta, però, arriva con Sky, quando viene chiamata per presentare “X-Factor”. La Palmas conquista molti consensi e passa, così, ad eventi sportivi: diventa madrina per due anni di fila, 2006 e 2007, al Giro d’Italia e poiconduce il “Matchday” a Milan TV. Nel mezzo delle due esperienze lavorative la co-conduzione del programma radiofonico su Radio 105 “Radio 105 Take Away”.

Giorgia Palmas in piscina è uno spettacolo

Della modella, però, non si sa molto della sua vita privata, stando difficilmente al centro di particolari gossip. Nei primi anni di carriera ha avuto una relazione con Davide Bombardini, calciatore all’Atalanta, con cui ha avuto la primogenita Sofia.

In seguito al reality “L’isola dei Famosi” ha incontrato Vittorio Brumotti, inviato a “Striscia la notizia” e campione di bike trial con cui ha avuto una storia di 5 anni nel 2018 quando la Palmas ha incontrato Filippo Magnini, suo attuale fidanzato.

In Filippo Giorgia sembra aver trovato l’anima gemella. Con il campione mondiale di nuoto ha avuto una seconda figlia 3 anni fa, Mia. I due si sono sposati prima in un matrimonio civile, poi in chiesa l’anno seguente e sono tutt’ora sposati.

Giorgia, intanto, continua a curare il suo aspetto e il suo corpo e lo ha dimostrato con le ultime foto pubblicate in piscina . Un post rovente in cui mostra tutte le sue forme migliori. Curve che hanno fatto girare la testa a tutti.