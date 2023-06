Gundogan in scadenza, chance a zero per il Milan? Annuncio in diretta sul futuro

Il centrocampista Gundogan, sogno del Milan e grande protagonista della finale di Fa Cup con il Manchester City ha approfittato di un’intervista nel post partita di oggi per fare il punto sul proprio futuro.

Non ho ancora deciso nulla, vedremo cosa accadrà.

Parole che lasciano pensare la dirigenza inglese ad una possibile separazione nella prossima stagione con uno dei veterani della rosa. Ilkay Gundogan, dal 2016 al Manchester City, sembra, dopo l’ennesima stagione ricca di emozioni e trofei destinato a cambiare aria, forse destinazione Milan.

Agli ordini del mentore Pep Guardiola sono arrivati per lui la bellezza di 13 trofei, un risultato incredibile, a testimonianza del gran lavoro con i cityzens ma soprattutto del valore del centrocampista.

La pista rossonera

Anche Milano potrebbe rappresentare una possibilità, con il Milan prontissimo ad accoglierlo a braccia aperte qualora ci fosse possibilità di ingaggio.

Una trattativa clamorosa che potrebbe prendere piede addirittura grazie agli affetti familiari del calciatore. Il capitano del City lo scorso anno, si è sposato con Sara Benamira, modella e presentatrice televisiva di origini tunisine che a Milano ha iniziato la carriera da modella.

La location scelta per l’evento è stata Villa Borromeo a Cassano d’Adda, in Lombardia. Ma non solo: il 15 marzo di quest’anno la coppia ha avuto un figlio, Kais Gundogan, nativo di Milano. La coppia quindi per varie ragioni è legata all’Italia e potrebbe far ritorno nel Belpaese a far sognare il popolo rossonero.