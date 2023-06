Hjulmand-Milan? La risposta del direttore sportivo del Lecce

La società rossonera sembra interessata al centrocampista del Lecce, il direttore sportivo dei salentini ha risposto in merito alla possibile trattativa tra i due club.

Dopo gli addii di Frederic Massara e Paolo Maldini con conseguente cessione inaspettata di Sandro Tonali al Newcastle, la neo-dirigenza rossonera sta lavorando sul mercato per offrire al tecnico Stefano Pioli una squadra alquanto competitiva per la prossima stagione.

Pochi minuti fa la società rossonera, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la firma sul contratto del centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek: primo acquisto del Milan in questa sessione di calciomercato estiva.

Le parole del direttore sportivo

Il primo rinforzo in casa Milan non poteva essere altro che un centrocampista dato che ad oggi è il reparto più in difficolta tra tutti con l’infortunato Bennacer che con ogni probabilità tornerà a disposizione nel 2024, la dirigenza rossonera deve cercare altri nomi per irrobustire il centrocampo.

Uno dei nomi che circola in questi giorni è quello del centrocampista del Lecce Morten Hjulmand il quale dopo aver disputato un’ottima stagione ha scatenato l’interessamento di molti club di serie A, Milan e Lazio su tutti.

A tal proposito, il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino, intervistato a Sportitalia, ha parlato così in merito alla trattativa che può decollare col Milan:

“Non posso smentire l’interessamento di alcuni club italiani e stranieri, mi sarei meravigliato del contrario. Quello che chiediamo corrisponde a quello che ha dimostrato il ragazzo sul campo, chiediamo il giusto”

Le parole del Ds dei salentini che apre le trattative tra i club interessati e il Lecce che, a detta di Corvino, chiede il giusto per un centrocampista che ha dimostrato di poter giocare ad alti livelli.