Ibrahimovic nello staff? Pioli risponde in conferenza

Stefano Pioli, dopo Verona-Milan, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match e l’addio al calcio di una leggenda come Zlatan Ibrahimovic.

Queste le sue parole:

Ritiro al calcio di Ibra? Ho allenato un campione, il più grande che abbia mai allenato. Una persona intelligentissima, sono triste, dispiace. Zlatan è stato un punto di riferimento per me e per la squadra. Con Ibra abbiamo avuto tanti confronti, non sempre facili, ma sapevo di farlo con una persona di alto livello, quando parla pensa sempre al bene della squadra. Ogni tanto ho parlato poco e ascoltato tanto, ha grande personalità, ci sono state anche situazioni importanti, ma per me è stato tutto molto bello.

La rivelazione di Pioli: “Eravamo tutti commossi”