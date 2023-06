Il Milan ha individuato il vice di Theo: contatti in corso con il club di Serie A

Il Milan ha già in mente chi potrebbe essere il vice di Theo Hernandez, colloqui in vista per Mazzocchi

Il Milan, ormai da diverso tempo, cerca di trovare il giocatore ideale come vice di Theo Hernandez, terzino sinistro dei rossoneri. Infatti, nelle ultime due stagioni, Ballo-Tourè non è stato in grado di convincere il club di Milano e, secondo il Corriere dello Sport, si sta già cercando per lui una sistemazione migliore.

Mazzocchi sembra il candidato perfetto per il Milan

Per sostituire Ballo-Tourè, il Milan, si è già interessato ad un altro giocatore della Serie A, infatti, sembrerebbe che il club rossonero abbia avviato dei colloqui con la Salernitana per parlare di Pasquale Mazzocchi che, al momento, risulta essere il candidato migliore come vice di Theo Hernandez.

Il club campano, dal loro campo, è interessato sia a Daniel Maldini che Brescianini, entrambi giocatori rossoneri che sono sulla lista di vendita del Milan.