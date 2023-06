Il Milan non affonda e arriva l’Arsenal: il colpo può saltare, clamoroso

Sgarbo ai rossoneri che non hanno ancora affondato il colpo. L’obbiettivo è adesso finito nel mirino dell’Arsenal

Non c’è pace per il Milan in ottica mercato, gravemente danneggiato dall’improvviso addio di Paolo Maldini e Frederick Massara. Gran parte delle trattative avviate dai rossoneri erano infatti state portate avanti dal duo già citato, subendo quindi una battuta d’arresto con i tanto discussi casi societari. È questo il caso dei vari Kamada e Loftus-Cheek, cui trattative sembravano in fase avanzata e dunque bruscamente frenate dall’inserimento di Furlani e Moncada. Le nuove menti del mercato Milan hanno infatti cambiato notevolmente le carte in tavola, inserendo nella lista obbiettivi nuovi profili a discapito dei già visionati.

I problemi in casa Milan sorgono però quando viene a mancare l’affondo anche dei colpi voluti dai nuovi responsabili del mercato rossonero. È notizia dell’ultim’ora infatti di un inserimento improvviso da parte dell’Arsenal per un giocatore cercato dal club di Pioli. I Gunners sarebbero fortemente intenzionati a portarlo in Premier League, sbaragliando la concorrenza e mettendo a repentaglio i piani targati Milan.

Svolta per Chukwueze, l’Arsenal supera il Milan

Ha del clamoroso quanto narrato fra le pagine del quotidiano Tuttosport. A causa del mancato affondo Milan per l’acquisto di Samuel Chukwueze, pare che la squadra rossonera sia stata superata nelle gerarchie, con l’Arsenal che rappresenta ora la principale favorita. Con il ritorno Champions League i Gunners di Arteta sono alla ricerca di rinforzi. E sarebbero pronti a partire da un profilo che possa far rifiatare Bukayo Saka. Ecco dunque ricadere sull’esterno del Villarreal la scelta, per completare una batteria di destra da sogno nonché provare a fare quanto sfumato quest’anno: trionfare in Premier League.

D’altro canto, il Milan non molla la presa verso il giocatore, ma è chiaro come le possibilità economiche dell’Arsenal superino quelle del club di Milano. D’innanzi ad una più lauta offerta economica, Chukwueze non avrebbe problemi ad accasarsi in Premier, lasciando in mano ai rossoneri un pugno di mosche. Ecco quindi il motivo dietro ai nuovi profili in chiave esterno destro accostati al Milan. Il mercato della squadra di Pioli è ricco di piani B e piani C per ogni evenienza, come dimostrato dalle nuove news su Orsolini. L’attaccante del Bologna sarebbe dunque in grado di risolvere i problemi accusati dal Diavolo su quel fronte di campo. Ciò però, potrebbe non bastare per fermare lo scetticismo di una piazza privata di un colpo che sembrava ormai fatto.