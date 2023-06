Il Milan non sa cosa farsene: idea risoluzione

Tornerà al Milan ma non per restarci: il club pensa alla risoluzione del contratto per chiudere definitivamente la questione

Il difensore potrebbe dire ancora una volta addio al club rossonero. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta ha subito impressionato per le sue doti difensive, per questo dopo l’esperienza in Under19 è stato mandato in prestito prima al Trapani e poi al Cesena, lì dove ha dimostrato di poter fare il salto di qualità definitivo.

In prima squadra ha dimostrato prestazioni di alto livello, attirando l’attenzione della Juventus su di lui. La società bianconera si è messa nella finestra di mercato invernale per acquistare il suo cartellino a ben 19 milioni di euro, ma ha lasciato il ragazzo a Bergamo così da fargli concludere la stagione lì e continuare la sua maturazione.

Una parentesi, quella alla Juve, chiusasi nell’estate stessa dell’arrivo in bianconero. Caldara, infatti, è stato oggetto di scambio nella maxi operazione Caldara–Bonucci per un operazione di ben 37,7 milioni di euro. Nel club rossonero, però, il difensore non ha mai spiccato il volo. Complici i numerosissimi infortuni e la mancata continuità.

Il Milan pensa alla risoluzione di contratto per Caldara

Nella sua seconda stagione il Milan ha deciso di non puntare più su di lui e di farlo tornare laddove aveva espresso il miglior calcio e le sue migliori prestazioni: all’Atalanta. Caldara è arrivato in prestito fino al termine della stagione 2020/2021, ma senza riscatto da parte dei nerazzurri.

Da lì in avanti solo prestiti per lui: prima al Venezia, per una stagione, poi allo Spezia, da cui tornerà il 30 giugno. Ad oggi Caldara ha ancora un anno di contratto con il Milan, ma nessuna certezza sul suo futuro.

Il club sta valutando se proporre un altro prestito altrove, ma c’è una nuova idea. I dirigenti rossoneri stanno valutando se rescindergli il contratto. La risoluzione porterebbe, chiaramente, ad una perdita a zero del difensore senza ulteriori margini di guadagno. Per questo motivo si stanno valutando le prossime mosse con la dovuta calma.

Nessun feedback dall’entourage del giocatore a riguardo visto che gli agenti non hanno ancora parlato con il Milan. Si prevede in queste settimane un appuntamento per intavolare il discorso. Al momento resta solo un’idea quella della società, ma ciò che è chiaro è che il Milan non è convinto di proseguire con il giocatore e che vorrebbe in qualche modo sistemarlo definitivamente altrove.