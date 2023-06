Il Milan paga la clausola: 30 milioni per riportarlo in Italia

Il Milan di Pioli sembra pronto ad un’autentica rivoluzione. L’ultima stagione non ha rispettato le reali aspettative dei tifosi e della società.

Doveva difendere il titolo di campione d’Italia, ma la stagione del Milan non è andata secondo le aspettative. Delusione su quasi tutti i fronti con la semifinale di Champions League che rappresenta un gran risultato, ma che sa di beffa dopo il doppio derby europeo perso contro l’Inter.

La squadra milanese ha deluso anche in campionato (oltre che in coppa Italia) visto il quarto posto raggiunto in extremis e arrivato soprattutto grazie alla penalizzazione per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il club non ha convinto complice una campagna di calciomercato che ha visto fin troppe delusioni, a partire dal talento belga Charles De Ketelaere. Il talentuoso trequartista, arrivato per oltre 30 milioni di euro, ha concluso la stagione a quota 0 gol e senza alcun lampo.

Subito dopo la fine del campionato la società ha sorpreso tutti ed ha comunicato l’addio di due pilastri della dirigenza come Paolo Maldini e Frederik Massara, entrambi rilasciati senza troppi complimenti. Il Milan riparte e lo fa anche con l’ex capo scout, ora promosso ai vertici della dirigenza, Moncada. Una delle priorità del club è rinforzare il reparto offensivo, soprattutto sulla trequarti. Con l’addio ufficiale di Brahim Diaz (rientrato dal prestito e ora al Real Madrid) e con i tanti dubbi su De Ketelaere la priorità della società è l’arrivo di un trequartista.

Milan, colpo ‘azzurro’ per la trequarti

Per la trequarti il sogno del club rossonero è il trequartista del Galatasaray Niccolò Zaniolo. Il calciatore già in passato è stato accostato ai rossoneri, ma a gennaio (complice un’offerta troppo bassa) il calciatore ha lasciato la Roma ed è approdato in Turchia dove ha conquistato il titolo. Ora Niccolò vuole tornare in Italia e il Milan è una delle piste più affascinanti. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera sulle sue tracce ci sono Milan e Juventus, entrambe a caccia di un rinforzo in quella zona del campo.

Genio e sregolatezza Zaniolo è senza dubbio uno dei calciatori italiani più talentuosi e per acquistarlo servono circa 30 milioni di euro, ovvero i soldi necessari per pagare la clausola rescissoria ai turchi e tornare finalmente in Serie A. I tifosi rossoneri sognano e Zaniolo (tra l’altro ex Inter) potrebbe essere il colpo estiva della società rossonera. Il Milan cerca rinforzi e Niccolò è uno dei primi sulla lista.