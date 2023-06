Il Milan prepara il restyling sulle fasce: occasione dal Torino!

Milan, per rinforzare la fascia destra classe 2000 si pensa a Singo del Torino

Il mercato per il Milan, ultimamente, risulta essere molto movimentato, infatti, recentemente è stato trovato un accordo per Luka Romero della Lazio. Inoltre, Loftus Cheek, centrocampista del Chelsea è atterrato all’aeroporto di Milano Linate per sostenere le visite mediche per il club rossonero e, poi, eventualmente, firmare un contratto. Il colpo che, adesso, il Milan vorrebbe provare vede Singo come protagonista per la fascia destra. Il giocatore ha un contratto in scadenza con il Torino nel 2024.

Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe iniziato a chiedere diverse informazioni al club di Singo per vedere come muoversi per la trattativa. Al momento questo sembrerebbe un ottimo colpo per la squadra di Stefano Pioli, soprattutto nel caso in cui il Milan dovesse perdere altri giocatori.