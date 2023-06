Il presidente attacca Galliani: “Deve vivere altri duecentomila anni”, cosa è successo

Adriano Galliani è al centro di una polemica con il presidente di un club professionistico. Dichiarazioni bollenti, cosa è successo.

Adriano Galliani ha compiuto quest’anno l’ennesimo capolavoro della sua carriera con il Monza. Dopo aver contribuito a portare i brianzoli per la prima volta in Serie A, è arrivato lo storico 11esimo posto nella massima categoria. Questo nonostante un avvio difficile: la squadra nelle prime giornate ha subito l’impatto con la Serie A ma poi – con l’arrivo di Raffaele Palladino in panchina – ha cambiato marcia inanellando una serie di risultati sorprendenti. Su tutti spicca la doppia vittoria tra andata e ritorno contro la Juventus.

Merito anche di Galliani, che dopo i successi ottenuti con il Milan ha fatto valere tutta la sua sapienza calcistica anche in una piazza minore come quella brianzola. Un capolavoro comparabile a quelli compiuti con i rossoneri, portati più di una volta sul tetto d’Europa e del Mondo sotto la sua gestione. Ora però l’amministratore delegato del Monza è impelagato in una diatriba che coinvolge il presidente di un altro club professionistico.

Presidente Lecco attacca Galliani: “Non vuole parlare”

Il Lecco ha ottenuto una storica promozione in Serie B ma potrebbe presto dire addio alla serie cadetta. Lo “Stadio Euganeo” è stato ritenuto non a norma dal prefetto e così la società lombarda si ritrova al momento senza un impianto idoneo. Tra le possibilità vagliate dalla società, anche quella di giocare allo U-Power Stadium di Monza il prossimo anno. Una proposta che però, a sentire le parole del presidente del Lecco – Paolo Di Nunno – è stata bocciata da Adriano Galliani. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di LCN Sports: “Il signor Galliani mi aveva detto “pensa a vincere che poi ne parliamo”: io ho vinto ma lui non vuole più parlare, manda l’avvocato al suo posto“.

Di Nunno spiega anche le motivazioni con cui Galliani ha giustificato il no: “Mi ha negato la possibilità di giocare a Monza perché dice che quando piove il campo si bagna e non regge due squadre“. La chiosa di Di Nunno è alquanto sarcastica: “Speriamo che viva duecentomila anni“, ha detto il presidente del Lecco riferendosi a Galliani. Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione: se l’AD del Monza farà un passo indietro o se, al contrario, Di Nunno dovrà trovare un’altra soluzione. Il Lecco spera, in ogni modo, di risolvere la situazione.