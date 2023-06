Il Torino non lo riscatta: Milan, un’opportunità a soli 7 milioni

Il Milan sonda il mercato, alla ricerca di nuovi rinforzi da consegnare a Pioli. Il club valuta un colpo da 7 milioni: l’opportunità intriga.

Scattata la rivoluzione in casa Milan. I rossoneri, da ormai diversi giorni, si sono messi al lavoro al fine di individuare nuovi talenti da regalare a Stefano Pioli così da aumentare la qualità complessiva della rosa a sua disposizione. Nel mirino, alla luce del deludente rendimento offerto da Charles De Ketelaere e da Divock Origi, sono finiti diversi elementi di qualità in grado di fornire regolarmente contributi offensivi e rendere imprevedibile la manovra della squadra.

Un vero e proprio restyling che passerà attraverso la cessione dei due belgi. Il classe 2001, ad esempio, non è riuscito ad ambientarsi in Italia mettendo a referto appena un assist in 40 apparizioni complessive. Il presidente Paolo Scaroni, nelle scorse settimane, aveva provato a difenderlo ma il nuovo management guidato dal proprietario Gerry Cardinale ha deciso invece di inserirlo nella lista dei sacrificabili. Stesso destino per l’ex Liverpool, autore di due soli gol ed un passaggio vincente: possibile, per lui, lo sbarco nel campionato turco visto l’interessamento mostrato dal Besiktas.

I loro sostituti, nel frattempo, sono stati già individuati. Per quanto riguarda l’attacco, i riflettori sono puntati su Marcus Thuram in procinto di lasciare a parametro zero il Borussia Mönchengladbach. Il Paris Saint Germain sembrava essere in pole position ma il mancato arrivo sulla panchina francese di Julian Nagelsmann ha rimesso in discussione l’operazione, agevolando la risalita rossonera. La dirigenza ha messo sul piatto un quadriennale da 4 milioni netti più bonus legati a determinati obiettivi stagionali ed ora attende la risposta del diretto interessato. Diversi, poi, i possibili trequartisti vagliati.

Milan, nel mirino c’è l’ex Torino

Uno di questi risponde al nome di Dennis Praet, reduce dalla retrocessione in Championship vissuta con indosso la maglia del Leicester. La sua esperienza alle Foxes si interromperà presto, con gli inglesi che hanno fissato a 7 milioni la base d’asta. Un’opportunità di mercato che intriga il Milan, visto che il 1994 conosce bene la Serie A e può essere impiegato in più ruoli. Il club in ogni caso, come riportato da ‘Tuttosport’, dovrà guardarsi dalla concorrenza del Torino.

I granata reputano eccessivi i 9.5 milioni richiesti dall’Atalanta per riscattare Aleksej Miranchuk e stanno valutando l’idea di riportare in città proprio Praet. Lo scontro di mercato è imminente ma il Milan non intende partecipare ad aste al rialzo. L’alternativa è Arda Guler del Fenerbahce ma occhio anche a Lazar Samardzic, ritenuto non incedibile dall’Udinese. Il casting è in corso, l’ultima parola spetterà a Cardinale.