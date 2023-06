Leao ricorda l’esordio al Milan: “Non è stato facile”, poi su Pioli

Rafael Leao ha rilasciato delle parole di elogio e amore al suo Milan nell’ultima intervista realizzata. Di seguito le sue parole.

Intervistato da StarCasinò Sport Rafa Leao ha toccato vari punti sulla sua esperienza al Milan ad oggi. Dalle parole su Pioli all’esordio a San Siro il nuovo numero 10 rossonero, fresco di rinnovo di contratto, tira le somme sul suo operato a Milano.

L’attaccante portoghese esordisce così, parlando del suo allenatore Stefano Pioli e del suo club:

Ciò che mi ha aiutato di più è la fiducia della squadra, loro sapevano che c’era un talento ma mancavano alcuni elementi, come continuità, serietà e concentrazione. Ora sono un giocatore più maturo e più consistente. Prima delle partite tutti mi caricano e mi dicono che posso fare la differenza e questo mi fa andare in campo con più convinzione sui miei mezzi. Il Milan è una famiglia. Con il Mister ho acquisito una nuova mentalità: arrivare puntuale, essere concentrato, provare i tiri dopo l’allenamento. Mi chiede spesso come sto e come sta la mia famiglia. Questo rapporto per me è molto importante, mi ha aiutato dentro e fuori il campo. Quello che sono oggi lo devo a lui.