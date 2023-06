Lascia il Milan per la Premier League: destino già scritto

L’addio al Milan è ormai certo. Scelta la Premier League per una nuova avventura, svelati tutti i dettagli

Dalla fine di questa stagione in Casa Milan non si fa altro che lavorare incessantemente e con attenzione sul mercato da fare quest’estate. Dopo l’allontanamento di Maldini e Massara dalla dirigenza rossonera, Giorgio Furlani sa bene quale saranno le strategie da seguire affinché la rosa rossonera venga rinforzata in ogni suo reparto. Per far si che queste strategie funzionino e portino benefici, diversi saranno i giocatori che potrebbero lasciare il Milan perchè non ritenuti adatti al progetto futuro.

I primi giocatori a salutare il club rossonero già ci sono stati: uno di questi è Brahim Diaz che non è stato acquistato dal Real Madrid. Il Milan non ha fatto nessuna offerta per tenere il giocatore quindi il club spagnolo lo ha richiamato in Spagna. Tiemoué Bakayoko farà ritorno al Chelsea dopo i due anni di prestito. Ma tra i giocatori in uscita ce ne sono tanti altri e fra questi c’è anche il nome di Aster Vranckx.

Vranckx saluta il Milan: dove andrà a giocare

Aster Vranckx centrocampista belga classe 2002, è arrivato al Milan l’estate scorsa dal Wolfsburg con la formula del prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Il centrocampista però non si è rivelato all’altezza delle aspettative infatti non ha quasi mai trovato spazio tra i titolari di mister Pioli. Vranckx ha avuto qualche occasione che poi ha pagato a caro prezzo con l’errore evitabile contro la Roma a San Siro, che ha permesso poi ai giallorossi di riprendere in mano il match. 10 sono le presenze totali per lui tra campionato e Coppa Italia, con un solo assist messo a segno. In tutto sono solo 325 i minuti giocati in questa stagione.

Il Milan ha quindi deciso di non riscattare il giocatore e non verserà al Wolfsburg i 12 milioni per il diritto di riscatto. Una decisione presa ancora prima che arrivasse la data di scadenza del prestito, ovvero il 16 giugno 2023. Come riporta TMW, però, il club tedesco conta comunque di incassare la cifra del cartellino dall’Inghilterra, visto che il giocatore è stato cercato da alcuni club di Premier League.

Nel frattempo Vranckx è stato convocato dal ct della Nazionale belga al posto di Kevin de Bruyne, infortunatosi durante la finale di Champions League, quindi sarà in lista per le sfide contro Austria ed Estonia, un grande salto di qualità rispetto alle panchine collezionate con il Milan.