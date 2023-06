Lascia l’Inter a parametro zero: lo vuole il Milan, tutto vero

Il Milan prova lo sgarbo nei confronti dell’Inter. Il calciatore può arrivare in rossonero a parametro zero.

Il nuovo Milan messo in piedi da Gerry Cardinale è impegnato a programmare la prossima stagione. Dopo l’addio di Maldini e Massara la proprietà rossonera si è affidata a Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, senza considerare l’ampliamento dei poteri in favore di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano farà la voce grossa sul mercato e tutte le scelte passeranno prima dal suo consenso.

L’obiettivo è quello di rendere più competitiva la rosa. Dopo l’addio di Brahim Diaz e Ibrahimovic, e considerato quello sempre più probabile di Rebic, la priorità è rinforzare il reparto offensivo. Di certo però anche il centrocampo merita un occhio di riguardo: Kessie, ceduto al Barcellona la scorsa estate, non è mai stato realmente sostituito. C’è bisogno dunque di innesti importanti nella zona mediana del campo affinché, all’occorrenza, Tonali e Bennacer possano tirare il fiato.

Milan, occhi su Rodriguez e Gagliardini

Carlo Pellegatti ha parlato di Frattesi, raccontando di un incontro fissato per settimana prossima con il Sassuolo, ma nella testa della dirigenza rossonera i nomi sono tanti. Tra questi, a sorpresa, c’è anche quello di Roberto Gagliardini: il centrocampista, come annunciato in un’intervista pochi giorni fa, non rinnoverà il suo contratto con l’Inter. Per questo, secondo La Repubblica, quello di Gagliardini è un profilo particolarmente appetito dalla dirigenza rossonera.

L’alternativa per il Diavolo si chiama Guido Rodriguez. Il 29enne centrocampista del Real Betis, però, ha un valore di mercato che secondo Transfermarkt si attesta attorno ai 28 milioni di euro. Non pochi per le casse del Milan, che in questi anni ha puntato sempre – o quasi – su profili low cost. Certamente quello di Rodriguez sarebbe un innesto importante: il mediano argentino rappresenterebbe per Pioli una valida alternativa al duo Tonali–Bennacer; o, ancora meglio, potrebbe essere affiancato proprio ai due per formare un centrocampo a 3 quando necessario.

Vedremo a questo punto come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. Entrambi i calciatori in questione spiccano in fase di interdizione e possiedono una struttura fisica importante: evidentemente è questa la linea dettata da Pioli. La differenza sta nel prezzo: Gagliardini, come detto, arriverebbe a parametro zero mentre l’acquisto di Rodriguez presuppone un investimento in doppia cifra. Di certo, in questo momento, c’è soltanto che il Milan interverrà per rinforzare il centrocampo a disposizione di mister Pioli.