Leao show, doppietta e record: anche Pioli lo incensa

Ieri sera si è giocata l’ultima giornata di Serie A e negli ultimi minuti Leao ha dato spettacolo contro un Verona in cerca di salvezza.

Il portoghese ha realizzato una doppietta più che pesante a fine partita, confezionando in 7 minuti quello che è il suo record personale di marcature in stagione, ovvero 16. Un traguardo grandioso per un giocatore che fa della sua rapidità ed efficacia offensiva le armi più letali, e che ora sogna il salto di qualità in vista della prossima stagione in rossonero.

L’elogio di Stefano Pioli a Leao

Anche Pioli ha dispensato per l’ennesima volta parole di gratitudine verso il suo gioiellino portoghese, affermando a fine gara come lui sia a tutti gli effetti la vera stella di questo Milan, sottotono in campionato, ma che nel momento del bisogno è sempre riuscito a tirare fuori le sue prestazioni migliori.

Il suo rinnovo fa ben sperare un Milan in cerca di sé stesso, che quest’estate vorrà rinforzarsi al meglio delle sue possibilità con l’obiettivo di lottare per la seconda stella la prossima stagione. Si parla infatti di molti nomi interessanti in trattativa per giungere a Milanello, uno su tutti Kamada dell’Eintracht Francoforte.