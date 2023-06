Loftus-Cheek-Milan, accelerata nella trattativa: la novità

Il Milan ha probabilmente concluso la sua stagione più difficile dell’era Pioli. Nonostante la semifinale di Champions raggiunta e la qualificazione ottenuta con una giornata d’anticipo, il percorso è stato il più tortuoso. Il tecnico dei rossoneri infatti dopo la vittoria dello scorso campionato è ripartito senza disporre di alcun rinforzo.

Gli acquisti fatti dalla società, De Ketelaere su tutti non hanno ripagato le aspettative. A ciò va aggiunto che il Milan ha perso un pezzo importante della squadra, Frank Kessiè. L’ivoriano è stato l’uomo in più del Milan, diga indiscussa del centrocampo rossonero. Ruolo non rimpiazzato, e l’assenza è pesata. Per tanto la dirigenza è a caccia di un nome che possa finalmente ricucire quel buco lasciata da Kessiè.

Loftus-Cheek -Milan: il Chelsea abbassa la richiesta

Ore sempre più calde circa la trattativa fra Loftus-Cheek e il Milan. Il centrocampista anglo-guyanese è diventato a tutti gli effetti un esubero del Chelsea. La dirigenza rossonera, a conoscenza dell’esigenza del club inglese, di dover fare pulizia del proprio club, sta premendo per abbassare le richieste della società. Secondo quanto riportato da Tuttosport dovrebbe esser stato trovato l’accordo per portare Loftus-Cheek in casa Milan.

La nuova richiesta fatta dal Chelsea per lasciar partire il proprio centrocampista è di 15 milioni di euro, più eventuali bonus, dunque uno sconto rispetto ai 20 milioni previsti inizialmente.