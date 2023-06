Lukaku-Milan, annuncio ufficiale: tifosi spiazzati

Solamente qualche giorno fa un’indiscrezione ha dato Romelu Lukaku vicino a un’operazione col Milan: ecco cosa è stato riferito con l’annuncio ufficiale.

Il Milan ha venduto di fatto Sandro Tonali al Newcastle, registrando un ricco affare. Con la cessione del centrocampista, il club rossonero ha guadagnato 70 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Insomma, è stata una di quelle manovre di mercato che non accadono tutti i giorni. Ma, oltre questa notizia che poi è diventata realtà, è circolata un’altra indiscrezione. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha infatti parlato di un possibile passaggio di Romelu Lukaku dall’Inter al Milan. Adesso c’è l’annuncio.

Per comprendere cosa stia succedendo con Romelu Lukaku bisogna fare un passo indietro. Il belga è di proprietà del Chelsea, che però lo considera un esubero. L’Inter vorrebbe averlo con sé per un’altra stagione, sempre in prestito. Mentre il club inglese vorrebbe venderlo a titolo definitivo e fare cassa con la sua cessione. Dal canto suo, l’attaccante ha rifiutato una ricca proposta dall’Arabia Saudita e ha ribadito la volontà di voler restare a Milano.

Nel mentre, però, da ‘La Gazzetta dello Sport’ è saltata fuori l’indiscrezione che lo avrebbe voluto vicino a un passaggio al Milan. Dopo la ricca cessione di Sandro Tonali. Eppure, è arrivato l’annuncio che ha smentito questo scenario. A parlare è stato, tramite Fabrizio Romano, l’avvocato di Lukaku, Sebastien Ledure. Questo l’annuncio di colui che ne cura gli interessi.

Milan, Lukaku mai stato vicino al passaggio in rossonero: a ribadirlo è l’avvocato che lo rappresenta

Come reso noto, quindi, dal giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano: “L’avvocato di Romelu Lukaku, Sebastien Ledure ha fatto sapere che non c’è nessuna trattativa in corso con il Milan. Romelu vuole restare in Europa; lo ha confermato non unendosi ora all’Arabia Saudita. Questa la posizione del Chelsea: i club interessati devono presentare un’offerta ferma. L’Inter ha la palla nel suo campo”.

Nessuna trattativa è quindi, almeno per il momento perché si sa che sul mercato tutto può succedere, in corso per Romelu Lukaku al Milan. Il club rossonero si muoverà sicuramente con operazioni mirate dopo la ricca cessione di Sandro Tonali. E andrà a rinforzare anche il proprio reparto offensivo, ma virando altrove rispetto al profilo del centravanti belga che chiede solamente di restare all’Inter. Situazione, quest’ultima, complicata visto che il Chelsea vorrebbe venderlo e i nerazzurri vorrebbero un nuovo prestito.