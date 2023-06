L’uragano Tonali travolge Inter e Juve: il Milan gode due volte

L’addio del centrocampista potrebbe sbloccare un doppio colpo per i rossoneri, che befferebbero sia Inter che Juventus.

Superata la rivoluzione dirigenziale con gli addii di Maldini e Massara, il Milan è al lavoro per programmare la prossima stagione. Diversi gli obiettivi dei rossoneri, che dovranno necessariamente puntare allo scudetto l’anno prossimo.

Troppo altalenante la stagione appena terminata in campionato, con diversi passi falsi che hanno inficiato il cammino del Milan verso il secondo scudetto consecutivo dopo quello della stagione 2021/2022. In Champions League, invece, toccherà dimostrare che la semifinale raggiunta l’anno scorso, persa contro l’Inter, non è un caso ma è il frutto di un progetto che va avanti da diversi anni e che è cresciuto nel tempo sotto la guida di Stefano Pioli.

Gli argomenti di mercato sono vari. In primis c’è da sostituire Brahim Diaz. Lo spagnolo è tornato al real Madrid dopo varie stagioni ad alto livello al Milan.

Adesso, però, tutta l’attenzione si è spostata su una trattativa importante che potrebbe essere l’operazione dell’estate.

Il sostituto di Tonali: il Milan beffa le avversarie

Il Milan è al lavoro in vista della prossima stagione, dove dovrà confermare la sua presenza europea ma anche riconfermare che quella di quest’anno è stata una stagione fortunata in campionato, dimostrando che il Milan è in lotta per il campionato.

Il mercato rossonero è stato sconvolto da un’offerta clamorosa. Il Newcastle, infatti, ha offerto 70 milioni di euro per portare Sandro Tonali in Premier League, forti di un accordo praticamente totale col calciatore. Il centrocampista classe 2000 si è preso mano a mano la squadra e, nell’ultima stagione, è stato il perno del centrocampo rossonero con 2 gol e 10 assist tra campionato e Champions League.

L’offerta ricevuta è importante, ma mette il Milan in condizione di beffare due rivali: Juventus e Inter. L’addio di Sandro Tonali porterebbe nelle casse rossonere un bel gruzzoletto, consentendogli di mettere a segno un doppio colpo: Frattesi e Milinkovic Savic.

Davide Frattesi è nel mirino di diverse squadre, con l’Inter in pole position. Il Milan potrebbe convincere il Sassuolo sborsando 20 milioni più una contropartita tecnica, individuata in Colombo.

Il serbo, invece, vale circa 30 milioni e su di lui c’è fortemente la Juventus. I rossoneri potrebbero beffarli portandolo a Milano e rinforzando il centrocampo con un calciatore fisicamente e tecnicamente dominante già da diverse stagioni in Serie A.