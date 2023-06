Mai visto al Milan ma in Nazionale dà spettacolo: Sergino Dest salta tutti e firma l’assist (VIDEO)

Un Sergino Dest in grande spolvero quello che si è avuto modo di ammirare in Stati Uniti-Messico: l’azione sorprende tutti i tifosi del Milan.

Il suo apporto alla causa Milan in questa stagione è stato impalpabile, nonostante le ottime premesse. Sì, perché i tifosi rossoneri confidavano molto in Sergino Dest, calciatore che ha trascorso la stagione all’ombra della Madonnina in prestito dal Barcellona. L’impatto, però, è stato tutt’altro che indimenticabile: per questo, la società rossonera dovrebbe non trattenerlo in vista della prossima stagione.

Il ritorno in Spagna, dunque, appare molto probabile, anche se con la maglia della sua Nazionale Dest sembra dare qualche segnale incoraggiante. L’esterno della Nazionale statunitense, infatti, è stato un grande protagonista della sfida tra gli Stati Uniti e il Messico, terminata con un netto 3-0 in favore della Nazionale a stelle e strisce. Avete visto di cosa è stato capace il terzino rossonero? Vediamo insieme le immagini.

Super Dest in Stati Uniti-Messico

E’ il match tra Stati Uniti e Messico, valido per i playoff della CONCACAF Nations League. A decidere la partita sono state le reti di Pulisic (con una doppietta tra il 37′ del primo tempo e il 46′ del secondo), che si aggiungono al colpo di grazia finale firmato Pepi. Quest’ultimo ha sfruttato una magnifica azione in solitaria proprio di Dest, che ha saltato tutti e ha offerto un assist incredibile al suo compagno di squadra.

Un’azione che ha fatto praticamente il giro del web, con i tifosi rossoneri che si sono meravigliati nel vedere una giocata così imponente da un calciatore che, per svariati motivi, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel corso di questa stagione. Il Barcellona lo riavrà in prestito e vedremo se i catalani decideranno di rispedirlo nuovamente in prestito nella speranza di valorizzarlo in maniera definitiva.

L’esterno americano, dunque, potrebbe essere un’occasione di mercato a costi contenuti. Servirà sicuramente, per chi deciderà di puntare eventualmente su di lui come fatto dal Milan in questi dodici mesi circa, un cambio di passo importante anche per quanto riguarda l’esperienza di club. Dai suoi inizi all’Ajax, infatti, Dest non è riuscito a rispettare le gloriose aspettative che tifosi e addetti ai lavori riponevano su di lui, ma visto che si parla di un classe 2000 ha ancora tutto il tempo per mettersi in luce. Chissà se i rossoneri non ci ripenseranno, guardando questa azione.