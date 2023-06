Maldini alla caccia del vice Theo: nuovo nome dalla Serie A

Un punto debole di questa stagione rossonera è stata sicuramente la mancanza di alternative per Stefano Pioli. Il percorso svolto in Champions League, il più delle volte ha costretto il tecnico dei rossoneri ha fare un ampio turnover. Spesso però controproducente, molti punti sono stati persi nel corso del campionato.

Per questo motivo il Milan sta pensando a come rinforzarsi per la prossima sessione di mercato, partendo proprio dalla panchina. I cambi si sono dimostrati non all’altezza dell’undici titolare, e il primo modo per competere su tutti i fronti è essere competitivi ovunque. Chi ha sicuramente deluso è Ballo-Touré. Il francese, terzino di riserva di Theo, è sempre stato messo in ombra dal connazionale, quasi mai chiamato in causa in questi due anni. Troppo poco spazio e poco supporto alla squadra. Per questo il Milan sta pensando a Tommaso Augello, come rimpiazzo di Ballo-Touré.

Milan: obiettivo vice Theo per la fascia sinistra

La fascia sinistra del Milan è presidiata da Theo Hernandez, soprannominato in diversi modi dai suoi tifosi, per le sue falcate. Per questo il ruolo di vice Theo, è un compito tutt’altro che irrilevante, perché sostituirlo diventa complicato. Il rendimento di Ballo-Touré non ha soddisfatto la dirigenza rossonera. Secondo quanto riportato da Sportitalia il Milan, per il calciomercato estivo, starebbe valutando il profilo di Tommaso Augello. Terzino sinistro, italiano di piede mancino.

Nonostante la retrocessione con la Sampdoria, i numeri individuali della stagione, sono tutt’altro che negativi. 2 gol e 6 assist all’attivo in 39 partite tra campionato e Coppa Italia con i blucerchiati per Augello. Sul difensore però c’è anche l’interesse della Lazio, anch’essa partecipante alla prossima edizione di Champions.